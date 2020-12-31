Туреччина говорить про російську окупацію Криму на всіх міжнародних платформах - посол
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.
«Наша офіційна позиція щодо Криму була абсолютно зрозумілою з 2014 року. Ми не визнали анексію і не визнаємо її. Про це було сказано на міжнародних та двосторонніх платформах усіх рівнів», - сказав Ягмур Ахмет Гюльдере.
Дипломат нагадав про підтримку Анкарою ініціативи створення Кримської платформи.
«Ми координуємо підготовчі роботи з нашими колегами в Україні. Також підтримуємо ініціативи України на інших міжнародних аренах та майданчиках», - сказав посол.
За словами Ягмура Ахмета Гюльдере, Туреччина не схвалює обшуків та арештів кримських татар у Криму й неодноразово про це заявляла на рівні МЗС.
Дипломат також розповів про просування проєкту з будівництва житла для кримських татар в Україні.
«Зараз триває завершальний етап визначення найкращого місця для розміщення цих будинків та вибору законодавчої бази для цього проєкту. Ми сподіваємось, що цей процес буде незабаром закінчений і що в 2021 році ми зможемо розпочати будівництво та завершити його якнайшвидше», - сказав посол.
Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня на 27-й Міністерській раді ОБСЄ міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що порушення прав людини в Криму, становище кримських татар залишається джерелом занепокоєння. А також про те, що позиція Туреччини щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, залишається незмінною.