«Суд» у Криму закрив справу проти громадського журналіста

Суд в окупованому Криму, попри неодноразові спроби поліції притягнути до адміністративної відповідальності громадського журналіста Вілена Темер'янова, припинив справу проти нього, «в зв'язку з відсутністю в діях складу злочину».

Про це в Фейсбук повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Суд виніс єдино правильне в цій ситуації рішення - припинив провадження у справі щодо Темер'янова Вілена, у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину», - повідомив Кримської солідарності адвокат Сервер Чолакчик.

За його словами, співробітники поліції, що склали адміністративний протокол на громадського журналіста, намагалися виставити Темер'янова організатором мітингу або масового заходу, «якого не було насправді».

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року співробітники поліції затримали громадського журналіста біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду, де він працював за редакційним завданням. В цей же день на Темер'янова склали два адміністративних протоколи - за 20.2.5 КпАП РФ (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і за 20.6.1. (Невиконання правил поведінки при введенні режиму підвищеної готовності).

Проте 4 листопада 2020 року Центральний районний «суд» м.Сімферополя протоколи затримання двох громадських журналістів і кримськотатарського активіста, складені з великою кількістю процесуальних порушень, визнав «недопустимим доказом», після чого Абляміт Зіядінов, Вілен Темер'янов і Ерфан Бекіров були відпущені з будівлі суду.

Читайте також: У Криму пройшов черговий одиночний пікет проти репресій

Вранці 28 грудня співробітники поліції повторили спробу вручення адміністративної справи Темер'янову. Вони приїхали до нього додому в село Вільне Джанкойського району і примусово доставили спочатку в так званий Київський райвідділ поліції Сімферополя, а потім до Центрального районного «суду» м.Сімферополя. Однак засідання в цей день не відбулося, оскільки «робочий день в суді закінчився».

Розгляд адміністративної справи щодо кореспондента «Кримської солідарності» було призначено на 30 грудня.