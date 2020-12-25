«Суд» в окупованому Криму допитав ще двох свідків звинувачення у «справі Джемілєва»

В окупованому Криму в так званому Армянському міському суді дали свідчення ще два свідки звинувачення у «справі Джемілєва».

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в фейсбуці, передає Укрінформ.

«В «Армянському міському суді» 25 січня відбулося чергове засідання у справі Мустафи Джемілєва, на якому допитали двох свідків звинувачення», - йдеться в повідомленні.

Як показав свідок Нікіфоров, пункт пропуску, встановлений в Армянську після окупації Криму, 25 квітня 2014 року, не був обладнаний відповідними знаками.

«Прикордонних стовпів на той момент там свідок не бачив. Пункт пропуску не був обладнаний парканом, щодо знаків він не пам'ятає. Пункт пропуску з'явився 25 квітня 2014 року о 20 годині», - інформує КПГ.

Свідок Нікіфоров повідомив, що проходив службу на пункті пропуску «Армянськ» і вранці 3 травня 2014 року їх попередили про можливі провокації.

«Патрулі були посилені ОМОНом з Москви та Владикавказа, вони були озброєні кулеметами й автоматами. Потім з боку Армянська приїхали автобуси, не менше п'яти. Також машини приїжджали. Всі люди були «кримськотатарської зовнішності» і кричали щось типу «російські забирайтеся з нашої землі». Потім натовп рушив на пункт пропуску, начальник дав команду не перешкоджати і все прикордонники відійшли в сторону на 50-100 метрів. Через якийсь час на кордон прибуло посилення — бронетранспортери з морською піхотою», - показав Нікіфоров.

Другий свідок Омарова повідомила що 2 травня 2014 року його проходила службу в аеропорту Шереметьєво.

«При здійсненні перевірки документів Джемілєва в базі було виявлено оперативне завдання про те, щоб його не пропускати. У завданні не було вказано підстав і ініціатора даного завдання. Після цього свідок запропонувала Джемілєву чекати та доповіла начальству. Він поводився спокійно. До нього вийшов начальник оперативної служби терміналу Дмитро Казаков і роз'яснив ситуацію щодо заборони на в'їзд», - йдеться в повідомленні КПГ.

Після допиту свідків «суд» повідомив, що вжито заходів для пошуку ще чотирьох недопитаних свідків звинувачення у «справі Джемілєва».

Крім того, прокурор клопотав про оголошення показань свідка Хайсер Джемілєва, якому буде надіслано повістку.

Наступне засідання заплановано на 4 лютого.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено звинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК України); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».