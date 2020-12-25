Бізнес іде з окупованого Криму - ЗМІ

Підприємці починають уходити з окупованого Російською Федерацією українського півострова Крим. Це відбувається через те, що вони не можуть платити за оренду приміщень за завищеними цінами.

Зокрема, у Сімферополі почався відтік бізнесменів з торговельного центру «Южная галерея» - найбільш відвідуваного ТЦ півострова, повідомляє Інформаційний спротив із посиланням на Твіттер блогерку RoksolanaToday&Крим.

«Підприємці більше не здатні платити за оренду приміщень за завищеними цінами. А там «Ашан», до речі», - відзначила блогерка.

При цьому прохання орендарів «Южной Галереи» прості: усунути прив'язку орендної плати до долара і зробити ставку оренди гнучкою - пропорційно трафіку відвідування торговельного центру.

Раніше група "ІС" повідомляла, що окупанти у Криму почали «віджимати» активи у високопоставлених колаборантів.