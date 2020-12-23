«Суд» відмовив у дорозслідуванні справи кримськотатарського активіста

«Суд» в окупованому Криму відмовився повертати на дорозслідування справу проти глави Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова, яка містить процесуальні помилки.

Про це у Фейсбуку повідомляє «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Олексія Ростовцева, передає Укрінформ.

«Сьогодні Судацький міський суд продовжив розгляд справи голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова і відмовився повертати справу в прокуратуру на дорозслідування», - повідомив Ростовцев.

За його словами, на попередньому засіданні захист подав клопотання про повернення справи прокуророві, у зв'язку з процесуальними помилками, проти яких виступає адвокат.

«Суд вислухав доводи захисту і не знайшов підстави для повернення справи. Зараз розглядається додаткова або повторна експертиза вилучених експонатів. Я не можу коментувати рішення суду, бо це виходить за норми адвокатської етики, але така справа у зв'язку з процесуальними помилками існувати не може. Захист не може погодитися з цим рішенням», - прокоментував Ростовцев.

Аметов колекціонує збройові артефакти понад 20 років. Для нього ці експонати мають велику культурну та історичну цінність, і він побоюється, що антикварні предмети будуть знищені за рішенням «суду».

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня 2019 року силовики прийшли до будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова з обшуком, в ході якого з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати.

Проти кримськотатарського активіста висунуті обвинувачення за частиною першою ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів).