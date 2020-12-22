У разі гумкатастрофи Україна може поставляти воду для кримчан у цистернах – Резніков

Україна поставлятиме воду до АР Крим лише після деокупації півострова, у разі ж гуманітарної катастрофи може йтися лише про гуманітарні конвої з питною водою для цивільного населення під контролем гуманітарних місій.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Суспільному сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Тут навіть немає що обговорювати: буде деокупація Криму — буде вода. Коли гуманітарна місія ООН, МКЧХ вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій. Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму", - заявив Резніков.

Він також наголосив, що у Криму "запасів питної води для мирного населення достатньо".

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел.

За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення грунту.

Через посуху та обміління водойм з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, наголошуючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.