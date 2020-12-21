ЄС поки не визначився зі спецпредставником щодо Криму - Точицький

Європейський Союз поки не надав відповіді на звернення України щодо спецпредставника з питань Криму.

Про це розповів представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Питання Кримської платформи. Діалог триває. Звісно, ми зверталися, у першу чергу, це робило не лише наше представництво, а перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, яка безпосередньо займається цим питанням, Європейський Союз взяв це до уваги. Відповіді поки що ми не маємо”, - відповів Точицький на запитання, чи зверталась офіційно Україна у Брюссель щодо призначення спецпредставника з питань Криму.

Водночас посол висловив думку, що наразі Україна має визначитися з детальним форматом Кримської платформи

“Це - моя особиста думка: зараз ми повинні визначитися з форматом учасників - де це буде, на якій платформі відбуватиметься, тобто чи це ОБСЄ, чи це ООН, чи це ЄС, чи це інший формат. Маю на увазі, де власне сама платформа, на яких елементах базуватися. Тоді уже до кінця наполягати на спеціальному представнику від Європейського Союзу”, - додав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення в Європейському Союзі посади спецпредставника з питань Криму.