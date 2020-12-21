Частина окупованого Сімферополя залишилась без води

У окупованому РФ Сімферополі 20 грудня сталися аварії на мережах холодного водопостачання, у зв'язку з чим майже десять вулиць залишилися без води.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Крим.Реалії.

Для жителів шести вулиць (вул. Брестська, Праці, Щаденко, пров. Яблуневий, пров. Щаденко, часткове обмеження по вул. Джерельній) часткове постачання води мають відновити незабаром.

"Також, за інформацією «Води Криму», з 17:30 вода відключена по вул. Арабатській, часткове обмеження по вул. Панфіловців, вул. Сергія Лазо, вул. Хабаровській, вул. Полюсній. При цьому не повідомляється, коли буде відновлено водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: водопостачальники вже кілька днів поспіль повідомляють про різні аварії на водогонах Сімферополя і цим пояснюють відсутність води у районах міста.