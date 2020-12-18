Петербурзькі активісти провели в Шліссельбурзі акцію "Стратегії-18" на підтримку кримських татар.

Про це повідомляється в групі «Мирний Опір. Санкт-Петербург» у Фейсбуці з посиланням на її учасника Дмитра Негодіна, передає Укрінформ.

«Активісти "Мирного Опору" вийшли на щомісячну акцію "Стратегія-18" на підтримку кримських татар. Цього разу провели її у Шліссельбурзі», - написав Негодін.

Петербурзькі активісти провели акцію на підтримку кримських татар / Фото: Мирний Опір. Санкт-Петербург

Як пояснили активісти кореспондентові Укрінформу, акція проводиться в місті Шліссельбург Ленінградської області, оскільки з весни 2020 року влада Петербурга, посилаючись на антикоронавірусні заходи, почала активно протидіяти акціям "Стратегії-18".

Активісти стояли з плакатами: «Сталінська депортація кримських татар - злочин без строку давності», «Окупанти, кримські татари обійдуться без вашої опіки, як обходилися сотні років до вас. Геть з Криму! Чемодан-Вокзал-Росія!». «Крим згідно з Будапештським меморандумом - це Україна. Путін В.В. - міжнародний терорист!».

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Також є плакати, що повідомляють про конкретні приклади переслідувань кримських татар: «Абхаїров Арсен. 15 років суворого режиму за нелояльність окупаційної влади. Припиніть репресії в Криму. Волю в'язням совісті!».

Активісти Санкт-Петербурга приблизно чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» у пам'ять про день депортації кримських татар - 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.