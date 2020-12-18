У Криму розпочався «суд» над громадським журналістом

У Нижньогірському районному «суді» окупованого Криму 17 грудня почалося попереднє засідання у кримінальній справі щодо громадського журналіста Айдера Кадирова.

Кадирова обвинувачують у «неповідомлення про злочин», повідомляє Укрінформ із посиланням на Крим.Реалії.

«Сьогодні суд зачитав мені мої права. Потім головуючий сказав про те, що було заявлено клопотання, пред'явлене адвокатом Лілею Гемеджі, з проханням про перенесення засідання у зв'язку з її зайнятістю в іншому судовому процесі. Клопотання схвалили, сторона обвинувачення і я, відповідно, не заперечували», - розповів Кадиров «Кримській солідарності». За його словами, засідання проходило в закритому режимі у зв'язку з протиепідемічними заходами.

Кадиров підкреслив, що провини не визнає і вважає цю кримінальну справу політично мотивованою.

Наступне судове засідання відбудеться 29 грудня о 14:00.

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Як повідомлялося, 31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар російськими силовиками були затримані кореспондент і стример «Кримської солідарності» Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, а також будівельник Енвер Топчі з Совєтського району.

Їх доставили в будівлю УФСБ Криму в Сімферополі та кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи. Всі затримані перебувають під підпискою про невиїзд.

Фото: Кримська солідарність