Софяник розповів, чому не завершив заплив біля Єгипту, присвячений деокупації Криму
Про це Софяник розповів кореспонденту Укрінформу.
«Мав намір переплисти затоку Акаба від узбережжя Єгипту до узбережжя Саудівської Аравії протяжністю 36 км. Мета запливу - привернення уваги світової громадськості до проблеми окупації Криму і грубих порушень прав людини російськими окупантами в Криму», - повідомив Софяник.
За його словами, він орендував яхту і планував днем плисти, а вночі відпочивати на яхті, «оскільки вночі через велику кількість акул плисти небезпечно».
«Відстань протяжністю 36 км мав намір подолати за два дні, плануючи пропливати в день по 8-9 годин. Стартував у неділю, 13 грудня, о 8 годині ранку з Шарм-ель-Шейха. Через 6 годин безперервного плавання досяг острова Тиран. О 14:17 був затриманий єгипетським поліцейським катером за порушення кордону і режиму плавання», - розповів Софяник.
За його словами, його затримали в територіальних водах біля острова Тиран, що належить Саудівській Аравії. Спортсмен також уточнив, що не погоджував з владою Єгипту свій заплив.
«Жодного узгодження з владою Єгипту і Саудівської Аравії у мене не було, втім, всі мої запливи були нелегальними, на межі фолу, оскільки на узгодження запливів з владою йде багато часу, фінансування, і, як правило, вони відмовляють у проведенні запливів», - повідомив дисидент.
Після затримання він і команда яхти були доставлені до поліцейського управління Шарм-ель-Шейха.
«Команду незабаром відпустили, а я пробув у поліції два дні. Співробітники служби безпеки Єгипту, дізнавшись про мету запливу, заявили, що оскільки президент Єгипту (Абдель Фаттах - ред.) аль-Сісі товаришує з (президентом РФ Володимиром - ред.) Путіним, такі акції їм вкрай небажані. Вони дуже довго з'ясовували, чи не перебуваю я в міжнародному розшуку з боку РФ, і відпустили мене лише тому, що у мене був квиток назад, до України», - розповів Софяник.
За його словами, він заплатив штраф у розмірі 180 дол., і вилетів в Україну з побажаннями поліцейських більше в Єгипті не з'являтися.
Софяник - відомий український плавець-марафонець з Севастополя, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.
Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.
Свого часу за відмову від служби в армії та громадянства СРСР його змушували до психіатричного лікування.