Софяник розповів, чому не завершив заплив біля Єгипту, присвячений деокупації Криму

Український спортсмен і дисидент Олег Софяник не зміг зробити заплив з Шарм-ель-Шейха (Єгипет) протяжністю 36 км з метою залучення уваги до російської окупації Криму, оскільки не погодив акцію з єгипетською владою.

Про це Софяник розповів кореспонденту Укрінформу.

«Мав намір переплисти затоку Акаба від узбережжя Єгипту до узбережжя Саудівської Аравії протяжністю 36 км. Мета запливу - привернення уваги світової громадськості до проблеми окупації Криму і грубих порушень прав людини російськими окупантами в Криму», - повідомив Софяник.

За його словами, він орендував яхту і планував днем ​​плисти, а вночі відпочивати на яхті, «оскільки вночі через велику кількість акул плисти небезпечно».

«Відстань протяжністю 36 км мав намір подолати за два дні, плануючи пропливати в день по 8-9 годин. Стартував у неділю, 13 грудня, о 8 годині ранку з Шарм-ель-Шейха. Через 6 годин безперервного плавання досяг острова Тиран. О 14:17 був затриманий єгипетським поліцейським катером за порушення кордону і режиму плавання», - розповів Софяник.

За його словами, його затримали в територіальних водах біля острова Тиран, що належить Саудівській Аравії. Спортсмен також уточнив, що не погоджував з владою Єгипту свій заплив.

«Жодного узгодження з владою Єгипту і Саудівської Аравії у мене не було, втім, всі мої запливи були нелегальними, на межі фолу, оскільки на узгодження запливів з владою йде багато часу, фінансування, і, як правило, вони відмовляють у проведенні запливів», - повідомив дисидент.

Після затримання він і команда яхти були доставлені до поліцейського управління Шарм-ель-Шейха.

«Команду незабаром відпустили, а я пробув у поліції два дні. Співробітники служби безпеки Єгипту, дізнавшись про мету запливу, заявили, що оскільки президент Єгипту (Абдель Фаттах - ред.) аль-Сісі товаришує з (президентом РФ Володимиром - ред.) Путіним, такі акції їм вкрай небажані. Вони дуже довго з'ясовували, чи не перебуваю я в міжнародному розшуку з боку РФ, і відпустили мене лише тому, що у мене був квиток назад, до України», - розповів Софяник.

За його словами, він заплатив штраф у розмірі 180 дол., і вилетів в Україну з побажаннями поліцейських більше в Єгипті не з'являтися.

Софяник - відомий український плавець-марафонець з Севастополя, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.

Свого часу за відмову від служби в армії та громадянства СРСР його змушували до психіатричного лікування.