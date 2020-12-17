Путін заявив, що в Криму «достатньо прісної води»

Президент РФ Володимир Путін на підсумковій пресконференції заявив про те, що в Криму, який був анексований РФ, достатньо внутрішніх запасів прісної води.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію в Ютубі.

«Що стосується Криму, зараз проводяться геологічні дослідження. Частина водозабору перенаправляється до Севастополя. Сподіваюся, найближчим часом цих обмежень він не відчуватиме. Це стосується і всього Криму. Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму, власної, достатньо. Просто цим за радянських часів і коли Крим входив до складу України не займалися», - сказав Путін.

За його словами зараз (після анексії і припинення роботи каналу) «ці роботи ведуться досить широко». Одним із напрямків вирішення питання планувалося опріснення, проте в підсумку воно буде застосовуватися лише «точково», тому що «це досить дороге задоволення", не ефективне для широкого застосування. «Для Криму є ще одна новація. Фахівці говорять про те, що в прилеглих до Криму акваторіях Азовського моря... під Азовським морем можуть бути дуже великі запаси хорошої прісної води», - заявив глава РФ.

Він вважає, що все це в сукупності дає змогу сказати, що проблема з водопостачанням Криму буде вирішена, «кошти відповідні виділяються, економити на цьому держава не буде».

Президент РФ Володимир Путін проводить у четвер щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона проходить у новому форматі - по відеоконференцзв'язку з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої глава держави відповідає на заздалегідь підготовлені та зрежисовані запитання росіян .

Територія українського Криму була окупована й анексована Росією в 2014 році. Після чого проти РФ були введені міжнародні санкції. Міжнародні закони не визнають цю дію.

Після того, як перестав працювати Північно-Кримський канал і збільшено військовий контингент РФ у Криму, там почалися перебої з подачею прісної води.