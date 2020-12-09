У психлікарні в окупованому Криму під час спалаху коронавірусу повісився пацієнт

У тимчасово окупованому Росією Криму в республіканській психіатричній лікарні під час спалаху коронавірусної інфекції повісився пацієнт через ненадання йому допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці "Кримська солідарність" з посиланням на політв'язня Аліма Суф'янова, який перебував на примусовій психіатричній експертизі.

"В одного пацієнта-випробовуваного загострився геморой, він чекав лікаря три дні, страждаючи. Довгоочікуваний лікар з'явився і прописав йому ліки, яких не було в наявності, йому їх так і не принесли, він пив тільки знеболювальні. Зневірившись від байдужості, він удень повісився", - йдеться у повідомленні.

За словами Суф'янова, для реанімації викликали швидку допомогу, проте врятувати людину не вдалося.

Як сказав Суф'янов, у нього на п'ятий день перебування у психіатричній лікарні підвищилася температура і з'явилися інші ознаки COVID-19, слідом за ним захворіли ще двоє людей, "і нас закрили на карантин через епідемію коронавірусу". За його словами, ліків у психлікарні йому не давали, він лікувався тим, що привіз з собою.

Як повідомив політв'язень, на 32-й день перебування у психлікарні йому провели експертизу і наступного дня етапували в СІЗО Сімферополя.

Як повідомлялося, 7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму було затримано сімох осіб. Шестеро з них - Ісмет Ібрагімов, Зекір'я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф'янов, Сейран Хайредінов - рішенням підконтрольного Кремлю "Київського районного суду Сімферополя" були заарештовані та поміщені в СІЗО, а Сізіков, який має інвалідність І групи по зору, відправлений під домашній арешт.

Всі затримані обвинувачуються в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".