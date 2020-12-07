Україна запросила Молдову приєднатися до Кримської платформи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.
Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.
У цьому контексті Джапарова нагадала, що Україна є учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання.
"Ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови”, - заявила перша заступниця міністра.
Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.
Фото: МЗС