Україна запросила Молдову приєднатися до Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном запросила Молдову приєднатися до Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.

Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.

У цьому контексті Джапарова нагадала, що Україна є учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання.

"Ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови”, - заявила перша заступниця міністра.

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Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.

Фото: МЗС