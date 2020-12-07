В окупованій Ялті подачу води обмежують до шести годин на добу
Про це інформує Крим.Реаліі, передає Укрінформ.
«Через падіння приток води в Щасливенське і Загірське водосховища, жителям Ялти подаватимуть воду по шість годин на добу», - йдеться у повідомленні.
За даними окупаційної влади, на які посилається видання, у даний час у два основні водосховища, які живлять Велику Ялту, спостерігаються мінімальні притоки води.
Зниження подачі води в Ялті буде вироблено вже на цьому тижні, а з понеділка, 14 грудня, згідно з графіком, водопостачання буде забезпечено лише двічі на добу - по три години вранці й у вечірній час.
Як пише Крим.Реаліі, наприкінці жовтня «глава» Криму Сергій Аксьонов запевняв, що ситуація з водопостачанням Ялти стабільна й обмеження подачі води в цьому місті не планується. Однак уже в листопаді окупаційна влада Ялти заявила про зниження рівня води у двох водосховищах, які живлять місто.
У цьому зв'язку з 27 листопада в Ялті стали обмежувати водопостачання в нічний час і опублікували графіки подачі води в Ялті та прилеглих селищах.
Раніше через обміління кримських водосховищ жорсткий графік подачі води запровадили в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах. Окрім того, на режимне водопостачання або підвезення води через посуху перевели ще 29 населених пунктів Криму.