У Криму нарахували 332 випадки COVID-19 за добу

В окупованому Криму за минулу добу зафіксували 332 нові випадки COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Криму за добу - 332 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Окупаційна влада повідомляє про 10 померлих від хвороби, викликаної вірусом", - йдеться в повідомленні.

За попередню добу в Криму, за даними КПГ, було зафіксовано 325 випадків COVID-19 і 12 померлих від цього захворювання.

Всього з початку пандемії на півострові відомо про 21 269 заражених і 459 померлих від коронавірусної інфекції.

Читайте також: Степанов підписав документи для отримання вакцини від коронавірусу

За інформацією джерел КПГ у системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.