До Криму запустили 20-метровий прапор України з нагоди Дня ЗСУ

Волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей 4 грудня запустили в напрямку Криму прапор України розміром 20 на 6 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Акція приурочена до Дня Збройних сил України, який відзначатиметься 6 грудня. Волонтери прибули на КПВВ "Чонгар" на адмінкордоні Криму з Херсонською областю вдень у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прапор України пошила жителька Краматорська Оксана Муравльова. За словами учасників акції, таким чином вони хотіли підтримати жителів анексованого Криму. Вони також нагадали про ранковий обшук російських силовиків у будинку кримськотатарського активіста Казіма Аметова.

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Разом із прапором на півострів відправили 10000 листівок із написами "З Днем Збройних сил України!", "Україна єдина", "Там, де ми, там Україна" та іншими.

Фото: Радыо Свобода