Окупанти хочуть посадити власника ATR на 19 років - «шиють» диверсію
Як передає Укрінформ, про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.
«Прокурор вимагав за звинуваченням у диверсії 15 років позбавлення волі, за звинуваченням у створенні батальйону – 12 років позбавлення волі з обмеженням в один рік і щодо шести епізодів публічних закликів – один рік позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму», – сказав адвокат.
За його словами, в матеріалах справи фігурують близько п'ятнадцяти осіб, які в разі обвинувального вироку Ленуру Іслямову можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за аналогічною статтею.
«Стосовно учасників незаконного збройного формування, вже винесені вироки, які згадувалися в матеріалах кримінальної справи мого підзахисного. Тому я не виключаю, що кримінальні переслідування відносно кримських татар щодо подібних епізодів тільки посиляться після вироку», – додав Полозов.
Вирок стосовно Іслямова у Криму планують винести 10 грудня.
Сам Іслямов поки не коментував сьогоднішнє засідання суду.
Як повідомлялося, кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська ФСБ порушила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.
У грудні 2015 року підконтрольний Росії суд у Криму заарештував майно Іслямова на півострові. 21 грудня Наталя Поклонська, яка тоді була російським прокурором Криму, повідомила, що Іслямову висунули заочне обвинувачення в диверсії. Сам Іслямов назвав усі ці рішення нелегітимними.
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