Російській телеведучій заборонили в’їзд в Україну

Прикордонники не пропустили в Україну ведучу новин російського телеканалу «РБК». Вона отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування Криму.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у неділю на Одещині прикордонники зупинили громадянку Молдови, яка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску «Могилів-Подільський».

Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства.

Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів.

Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.

За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Фото: ДПСУ