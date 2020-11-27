Одному із «військових комісарів» окупованого Криму оголосили підозру

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим та м. Севастополь задокументували численні факти порушення українського та міжнародного законодавства одним із «військових комісарів» окупованого півострова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі ГУ СБ України в АР Крим встановили, що підозрюваний після окупації півострова у 2016 році обійняв посаду «военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам». Він безпосередньо організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил РФ. У випадку відмови, фігурант залякував «призовників», у тому числі погрожуючи кримінальною відповідальністю.

У СБУ наголосили, що стаття 51 IV Женевської Конвенції від 12.08.1949 року про захист цивільного населення під час війни категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення до служби в її збройних силах.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.

Триває досудове розслідування.