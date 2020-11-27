Пишімо й спілкуймося кримськотатарською мовою!

Пропоную створити кримськомовний спікінг-клуб у Твіттері. Будемо спілкуватися разом тільки кримськотатарською

Третій день тижня написання постів про кримську мову.

Я створив акаунт твіттеру, у якому щодня пишу тільки кримськотатарською мовою.

Та відновив мовний твіт-бот, який автоматично пише українські слова та вирази з кримськотатарськими перекладами.

Річ у тім, що в мене є розуміння, що складною проблемою для носіїв кримськотатарської мови є те, що важко знаходити місце, де можна використовувати своє знання цієї мови. У київських кафе не знають її. Ви з друзями спілкуєтеся здебільшого російською або українською. У фейсбуку більшість не буде розуміти, якщо писатимете Qırımca...

Тому я пораджу вам створити свій новий акаунт у твіттері, де писатимете тільки кримськотатарською мовою принаймні раз на день. Про їжу, настрій, те, що робите зараз, критику до влади, хвилювання, кохання до коханих чи сім'ї, жарти і т.д. Будь-що. Будемо спілкуватися разом тільки кримською мовою. Для збереження мови надзвичайно важливо, що кожний носій забезпечуватиме та створюватиме можливість використовувати знання своєї мови в повсякденному житті. Для цього Твіттер — зручне та комфортне місце. Та загалом дуже легко створювати нові аканти, на відміну від ФБ, Інстаграму або ВК. Ну, спробуйте. Я понад 10 років пишу там.

Між іншим, я проаналізував, хто там пише кримською мовою. Дуже мало, але є. Помітно, що Еміне Джепар постійно пише кримськотатарською. І я теж пишу. Є окремі кримські татари, які з Криму інколи твітять кримською з псевдонімами. Щоправда, вони частіше — російською, але при цьому важливо, що коли вони бачать мої кримськомовні твіти, то вони відповідають цією мовою, та пояснюють мені щось нею. І ми спілкуємося кримськотатарською. Навіть недавно один запросив мене до Криму після окупації…

Думаю, що там можна створити своєрідний кримськомовний спікінг-клуб (клуб "laf et"), якщо ви теж почнете писати. Якщо буде 10-20 людей, які писатимуть кримськотатарською щодня, то вже буде весело та корисно для всіх. Тож зареєструйтеся, фоловте мене й бота, та спробуйте твітити кримськотатарською мовою у твіттері! Це просто та корисно! Çivil-çivil!

Хірано Такаші

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