Україна на три роки заборонила в’їзд оператору Russia Today

Прикордонники не пропустили в Україну оператора телеканалу Russia Today через відвідування ним окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Громадянин Російської Федерації 1971 року народження слідував в Україну автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску «Кучурган», що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію.

Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого Криму.

У ході додаткової перевірки прикордонники також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу Russia Today.

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, цей оператор напав на білоруського журналіста під час Жіночого маршу 12 вересня у Мінську. Reform.by вдалося упізнати агресивного оператора - це Ігорь Завідей.

Фото: dpsu.gov.ua / Белсат