В окупованому Криму нарахували майже 18 тисяч випадків коронавірусу

За останню добу в Криму і Севастополі від COVID-19 померли вісім осіб і ще 239 осіб інфікувалися.

Про це інформує в Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Окупаційна влада півострова повідомляє про вісім померлих від COVID-19 за добу (четверо людей померли в Севастополі й четверо - АР Крим)", - йдеться у повідомленні.

За даними "влади", за добу на півострові зареєстрували 239 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 55 - в Севастополі й 184 - на території АР Крим.

Загалом з початку пандемії відомо про 17 992 інфікованих, в тому числі в Севастополі - 3 980, в Криму - 14 012.

Загальна кількість померлих на півострові сягнула 359 осіб.

За інформацією джерел Кримської правозахисної групи, в системі охорони здоров'я тимчасово окупованого Криму статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена.