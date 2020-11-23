В окупованому Криму за добу нарахували 282 випадки коронавірусу

У тимчасово окупованих Криму і Севастополі за минулу добу зареєстрували 282 нові випадки коронавірусної інфекції та сім смертей від COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«У Криму за добу зареєстрували 282 випадки зараження коронавірусною інфекцією (з них 58 в Севастополі та 224 на території АР Крим)», - йдеться у повідомленні.

«Влада» також повідомила про сім нових випадків смерті від COVID-19 - троє людей померли в Севастополі та чотири - в АР Крим.

Загалом із початку пандемії відомо про 17 753 інфікованих і 351 померлого від коронавірусної інфекції.

За інформацією джерел Кримської правозахисної групи, в системі охорони здоров'я тимчасово окупованого Росією Криму статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена.

Фото: ATR