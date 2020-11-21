В окупованому Криму нарахували 284 випадків COVID-19 за добу
Укрінформ
В окупованому Криму за минулу добу, 20 листопада, COVID-19 інфікувалися 284 людини.
Як передає Укрінформ, про це у Твіттер повідомляє оперативний штаб.
За його даними, за останню добу виявлено 225 нових випадків захворюваності в Республіці Крим і 59 в Севастополі.
За інформацією Крим. Реалії, з початку року в Севастополі на нову коронавірусну інфекцію захворіли 3810 осіб, одужали 3257, померли - 99.
Вчора в Севастополі фіксували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
Дані російської влади Криму і Севастополя щодо захворюваності на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, нагадує видання.
Фото: ATR