Нелюдські умови у СІЗО: «суд» продовжив розгляд позову ексфігуранта «справи Кашка»

У п'ятницю, 20 листопада, в окупованому Криму продовжився розгляд позову колишнього фігуранта «справи Кашка» Казима Аметова до ФСВП Росії у зв'язку з «нелюдськими умовами тримання в СІЗО».

Про це йдеться у відео, опублікованому Кримською солідарністю в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ми сьогодні змінили свою позовну вимогу і попросили суд залучити як відповідача Російську Федерацію в особі ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - ред.) Росії, як органа - розпорядника бюджетних коштів та органа, в підпорядкуванні якого знаходиться СІЗО №1 м.Сімферополь», - повідомив адвокат Рустем Кямілев.

За його словами, представник сімферопольського СІЗО на засідання не прибув, саме засідання тривало 10 хвилин. Наступне слухання призначено на 18 грудня.

Як повідомлялося, в Залізничному районному «суді» м.Сімферополь розглядається позов колишнього фігуранта «справи Кашка» Казима Аметова, у зв'язку з «нелюдськими і такими, що принижують гідність, умовами тримання під вартою в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя».

На попередньому засіданні захист заявив про позов Аметова до СІЗО-1 м. Сімферополь, а також представив «суду» скаргу до Європейського суду з прав людини, яку було подано у 2019 році в інтересах Аметова Казима.

У заяві Аметова йдеться, що умови його тримання в ІТТ Бахчисарая і СІЗО Сімферополя, де він перебував з 23 листопада 2017 року до 24 січня 2019 року, «були близькі до катувань». Протягом цього періоду часу колишній політв'язень «зазнавав тяжких моральних страждань, а також відчував погіршення стану здоров'я і загострення хронічних захворювань».

Проти Аметова Казима, Дегерменджи Бекіра, Чапух Асана і Трубач Руслана, затриманих в листопаді 2019 року, було відкрито кримінальну справу за нібито вимагання, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 163 КК РФ).

«Суд» притягнув Аметова до трьох років умовно, з випробним терміном три роки.