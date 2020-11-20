МінТОТ закликає не називати Крим «анексованим»

Використання терміну «анексований» щодо українського півострова Крим - регулярна помилка, якої припускаються як засоби масової інформації, так і експертне середовище. Згідно з українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма», повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими - це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання «тимчасово окуповані території» як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання «спроба анексії» щодо Криму, але не «анексія». Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом», - цитує Яременка пресслужба.

Він також зазначив, що визначення «анексія» фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму та Севастополя до України начебто є закритим. «Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном «тимчасова окупація», адже Крим, я певен, повернеться під контроль України», - резюмував Яременко.

В пресслужбі також нагадали, що 18 листопада Третій Комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Комітету засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».