В окупованому Криму за добу нарахували 209 випадків коронавірусу

В окупованих Криму та Севастополі за минулу добу зафіксували ще 209 осіб, які заразилися коронавірусом, і чотири смертельні випадки від COVID-19.

Про це інформує у Фейсбуці Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

«За добу на Кримському півострові виявили 209 випадків зараження на COVID-19 (із них 54 - у Севастополі, 155 - на території АР Крим)», - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада повідомляє також про чотири випадки смерті від коронавірусу на території Криму.

Загалом із початку пандемії повідомлялося про 16 101 хворого, з них 3579 - у Севастополі, 12 522 - у Криму.

Кількість жертв COVID-19 сягнула 315 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності на нову коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів із позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.

Фото: ATR