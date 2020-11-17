Окупанти в Криму виставили на продаж винзавод «Масандра»

Підконтрольне Росії «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» продає незаконно «націоналізований» український винзавод «Масандра».

Про це повідомляє «Медуза».

Як зазначається, на торги виставлено 100% акцій АТ «Виробничо-аграрне об'єднання «Масандра». Початкова вартість лота - 5,3 млрд руб.

Аукціон призначений на 14 грудня. Заявки на участь у торгах приймаються до 18:00 8 грудня.

«Масандра» - найстаріший і найбільший винзавод у Криму, відомий своїми портвейнами і мускатами.

Після окупації Криму український держконцерн «Масандра» був оголошений власністю Управління справами президента РФ. У травні цього року «Масандру» внесли до «об'єктів, що підлягають приватизації шляхом перетворення в господарське товариство».

Загалом із 2014 року Росія «націоналізувала» в Криму близько 480 українських підприємств і організацій.

Як повідомляв Укрінформ, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Прокуратури АРК і Севастополя у зв'язку з «націоналізацією» підприємства «Масандра», що належить Мінагро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя «Державної Ради Республіки Крим», «Ради міністрів Криму» та інших незаконних органів влади, ухвалено низку рішень про «націоналізацію» і розпродаж майна, що перебуває на балансі державних підприємств, установ, організацій. У зв'язку з цим державі Україна завдано збитків в особливо великих розмірах. Надані Представництвом матеріали перевіряються і долучаються до кримінальних проваджень.