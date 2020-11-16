Українському консулу відмовили у відвіданні кримчанина Кашука у СІЗО «Лефортово» – рідні

Адміністрація слідчого ізолятора "Лефортово" у Москві відмовила українському консулу у відвіданні засудженого в окупованому Криму Дениса Кашука, оскільки називає його громадянином РФ.

Про це виданню ZMINA повідомила мати бранця Катерина Кашук, посилаючись на першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову, передає Укрінформ.

“Таку відповідь з "Лефортова" надіслали три тижні тому. Я б дуже хотіла, щоб український консул домігся зустрічі з Денисом”, – сказала жінка.

Вона також закликала представників влади надіслати новорічні листівки бранцям Кремля. На її думку, це могло б змінити ставлення до них у місцях позбавлення волі.

“Мені Микола Карпюк (колишній бранець Кремля, визволений під час обміну у вересні 2019 року - ред.) розповів, як колишній президент Петро Порошенко та ексміністр закордонних справ Павло Клімкін надіслали йому листівки до Нового року. Хоч ця листівка прийшла із запізненням, все одно навіть співкамерники бути такі здивовані: “Як це так? Тобі сам президент написав?” – каже Кашук.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року Вірменський міський суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, обвинуваченого у виготовленні та зберіганні вибухівки.

ФСБ в окупованому Криму 17 грудня 2019 року затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука.

Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня у нього вдома провели обшук, вилучивши техніку та електронні носії.

Рідні заарештованого підтвердили, що Кашук відмовився від незалежних адвокатів, пояснивши, що він змушений це робити заради безпеки своїх близьких.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації у зв’язку із неправомірним вироком «суду» щодо Кашука.

Фото з сайту radiosvoboda.org