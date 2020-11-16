В окупованому Криму нарахували вже 15 892 випадки коронавірусу

У Криму і Севастополі за добу зареєстровано 216 нових випадків інфікування COVID-19 і чотири смерті від коронавірусної інфекції.

Про це у Фейсбуці інформує Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

«За добу на Кримському півострові зафіксували 216 випадків інфікування COVID-19 (з них 55 у Севастополі, 161 на території АР Крим). Окупаційна влада повідомляє про чотири випадки смерті від цієї хвороби (всі на території АР Крим)», - йдеться в повідомленні.

Всього з початку пандемії зафіксовано 15 892 хворих на коронавірус, з низ 3 525 - у Севастополі, 12 367 - в АР Крим. Померли на території півострова від COVID-19 - 308 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності на нову коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про інфікованих у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за минулу добу - 9 832.