Окупанти вручили кримському татарину обвинувальний висновок у справі про «неінформування»

Так звана «прокуратура» Криму вручила обвинувальний висновок активісту з Судака Рідвану Умерову. Судовий процес проти нього у справі про «неінформування» розпочнеться найближчим часом.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Рідван Умеров був викликаний у прокуратуру Республіки Крим, де йому було вручено обвинувальний висновок у кримінальній справі. Найближчим часом матеріали справи відправлять до суду для розгляду по суті», - розповів адвокат Марлен Халіков.

За його словами, докази, на яких будується обвинувачення проти Рідвана Умерова - це свідчення «залегендованих свідків».

Подібна практика, зазначив адвокат, використовувалася у «справах» за статтею 205.5 (організація та участь в терористичній організації).

Як повідомив адвокат, у день затримання його підзахисний відмовився від дачі показань, пославшись на 51 статтю Конституції РФ, що дає змогу не свідчити проти себе.

За версією слідства, Рідван Умеров листувався у соціальній мережі ВКонтакті з якимось Уміджоном Дадажоновим, який, нібито, закликав його взяти участь у бойових діях на Близькому Сході. «Неінформування» даного факту спецслужбам є основою обвинувачення проти Умерова.

Нагадаємо, у вересні Рідвана Умерова звинуватили в «неінформування» (ст. 205,6 КК РФ). Захист подав скаргу у «прокуратуру» на дії ФСБ і готовий надати в суді докази фабрикації обвинувачення.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар було затримано чотирьох осіб: кореспондента і стримера «Кримської солідарності» Айдера Кадирова з Нижньогірського району, активіста Рідвана Умерова і співробітника МНС Айдера Аблякімова з Судака, а також будівельника Енвера Топчі з Совєтського району. Силовики доставили їх до УФСБ Криму в Сімферополі, кілька годин не допускаючи до них адвокатів і відпустили пізно ввечері. Всі затримані перебувають під підпискою про невиїзд.

Фото: Кримська солідарність