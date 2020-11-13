Суд у Росії відхилив апеляцію на продовження арешту трьом кримським татарам

Апеляційний суд у м Власіха Московської області залишив у силі рішення Південного окружного військового суду про продовження до 15 січня 2021 року арешту трьом кримським фігурантам Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це йдеться у відео, розміщеному Кримською солідарністю у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Ми привели аргументи, що рішення (Південного окружного військового суду - ред.) не справедливе, що доказів причетності до вчинення злочинів нашими підзахисними органи попереднього слідства не представили, що всі доводи, викладені прокурором у клопотанні, надумані та безпідставні ... Проте апеляційна інстанція підтримала рішення Південного окружного військового суду, залишивши його без зміни. Це означає, запобіжний захід нашим підзахисним продовжено до 15 січня 2021 року», - повідомив адвокат Олександр Стасюк.

Адвокат Сафіє Шабанова додала, що апеляційний суд задовольнив клопотання Айдера Джаппарова про застосування до нього норм міжнародного права, «і на наше здивування суддя сказав, що при винесенні рішення вони керуватимуться в тому числі нормами міжнародного права».

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За словами Шабанової, підзахисні скаржилися на те, що у ростовському СІЗО «лютує коронавірус і навіть один зі співробітників помер з цієї причини».

Проте, за словами підзахисних, жодної медичної допомоги їм не надається, ліки не видаються і профілактичні заходи в СІЗО не проводяться.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року в Білогірському районі окупованого Росією Криму заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р.н.) був затриманий по дорозі у м Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день був затриманий його син - Різа Омеров (1988 р.н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.н.).

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і зажадав їхнього негайного звільнення.

«Обвинувачені брали участь у підтримці кримських татар, які зазнали переслідувань з боку російської влади і їхні сім'ї. У цій ситуації нам дуже ймовірним здається, що зручне і звичне звинувачення в причетності до ХТ, стало інструментом для придушення громадської солідарності й громадянської активності жителів Криму», - йдеться на сайті правозахисного центру.