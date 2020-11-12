У кримчанина Приходька в ростовському СІЗО погіршився стан здоров'я - адвокат

У кримчанина Олега Приходька, який знаходиться в ростовському СІЗО №1, погіршився стан здоров'я.

Про це повідомив його адвокат Сергій Легостов після побачення з підзахисним, повідомляє Укрінформ з посиланням на Кримську солідарність.

«Після застуди з'явилося ускладнення - проблеми зі слухом. Йому призначено антибіотики, але покращення не спостерігається», - розповів Легостов.

Він додав, що відносини з адміністрацією СІЗО у Приходька нейтральні.

Як повідомлялося, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно проукраїнського активіста Олега Приходька. На цей час пройшло вже 14 судових засідань, чергове відбудеться 17 листопада.

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Приходька обвинувачують за ст. 30 ч. 1 і ч. 1 статті 205 («Підготовка до вчинення терористичного акту»), ч. 1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч. 1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин») КК РФ. Причетність до злочинів, в яких його обвинувачують, Приходько спростував.

Фото: Крым.Реалии