Морський трибунал ООН розділив справу про захоплення Росією українських моряків - МЗС

Арбітражний трибунал, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення щодо розділення на дві стадії - юрисдикційну та по суті - провадження у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

Зазначається, що Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

«Практика розділення провадження є поширеною у міжнародному арбітражі. Нагадаємо, що інші справи України розглядалися за аналогічним механізмом і нами було успішно подолано юрисдикційні зауваження Російської Федерації як в Міжнародному Суді ООН, так і за позовом згідно з Конвенцією ООН з морського права», - зауважили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів у квітні 2019 року. У Міжнародному трибуналі з морського права Україна домоглася оперативної видачі знакового наказу про застосування тимчасових заходів. Майже одноголосно, 19 голосів до одного (проти був лише російський суддя), трибунал наказав Росії негайно звільнити кораблі та членів їхніх екіпажів.

22 травня 2020 року Україна подала на розгляд арбітражного трибуналу свій Меморандум у цій справі, який містить викладення фактів, обґрунтування юридичної позиції доказ і свідчення.

Насамкінець у зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримувавши українські військово-морські судна “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” та 24 члени їхніх екіпажів.