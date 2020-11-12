Ще одного служителя мечеті в Криму звинуватили в «незаконній місіонерській діяльності»

«Винесено ухвалу, ми з цією ухвалою категорично не згодні. Під час засідання адвокат Еміль Курбедінов подав клопотання про розгляд в залі суду відеозапису, який було проведенао в мечеті і який ліг в доказову базу винуватості Галієва», - повідомив громадський захисник Сейран Камілов.

За словами іншого громадського захисника Сейтосмана Каралієва, в діях Галієва не було складу злочину, оскільки він виконував звичайний мусульманський релігійний обряд.

«Він виконував релігійний обряд у культовій споруді, мечеті, як і всі інші мусульмани, які туди прийшли», - констатував Каралієв.

Захист має намір подавати апеляцію на винесене рішення «суду».

За даними Кримської правозахисної групи, в Криму на сьогоднішній день зафіксовано понад сто незаконно винесених рішень «за місіонерську діяльність», за якими присуджено штрафів на суму щонайменше 1 340 500 рублів (487 720 грн).

Раніше повідомлялося, що культова споруда в селі Дачне під Судаком стала об'єктом уваги окупаційної влади Криму в зв'язку з тим, що мечеть, в якій імам Галієв надавав релігійні послуги місцевим жителям, не входить до структури Духовного управління мусульман Криму, яке співпрацює з «владою».