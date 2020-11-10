Анексія Криму змінила безпековий ландшафт у Чорноморському регіоні - експерт

Після анексії Криму безпековий ландшафт Чорноморського регіону змінився - територія, якій Росія створює загрозу, розширилася.

Про це на Львівському безпековому форумі заявив професор Національного університету оборони, асоційований професор та доцент Національної школи політичних та адміністративних досліджень Бухареста Юліан Кіфу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що після анексії Криму у 2014 році та його подальшої мілітаризації в перспективі безпеки йдеться скоріше про «широку зону Чорного моря – Середземного моря», адже військові можливості, розташовані в Криму, використовуються Росією в Середземномор'ї, насамперед у Сирії.

На думку експерта, вже не йдеться про дебати, які велися у ЄС на тему загрози зі Сходу та Півдня, зокрема стосовно тероризму та неконтрольованої міграції. «Росія наразі є актором у всіх цих питаннях – Сходу та Півдня одночасно», - зауважив Кіфу.

Він додав, що нова концепція стримування й оборони для євроатлантичного простору, яку розробляє НАТО, насправді є відповіддю на те, що Росія стала загрозою. У цьому контексті Кіфу згадав непередбачуваність Москви, оцінивши її фразою: «Росія має звичку дивитися в одному напрямку і рухатися в іншому».

Як повідомлялося, Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

З огляду на пандемію COVID-19 форум, який триватиме до 15 листопада, проходить у форматі експертного онлайн-марафону.