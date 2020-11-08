У Москві відбулися одиночні пікети на підтримку ув'язнених кримчан

У центрі Москви в суботу, 7 листопада, пройшли одиночні пікети на підтримку ув'язнених у Росії українців, у тому числі – кримчан.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Facebook російської активістки Ольги Мазурової.

Як зазначається, активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами «Ні депортації кримських татар у російські в'язниці», «Сліпий «терорист», інвалід I групи Олександр Сизиков – новини російського «правосуддя», «Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії» і іншими.

«З кожним днем зростає кількість політв'язнів у Росії... Здається, що це стало звичайною справою... Хоча, як може це бути? Особливо страшні речі, на мій погляд, відбуваються зараз у Криму. Десятки освічених, працьовитих сімейних чоловіків відправляються під виглядом терористів за ґрати на безпрецедентно тривалі терміни... Нерідкі випадки, коли «терористами» проголошують інвалідів першої, другої груп...», – написала Мазурова.

У Москви пройшли одиночні пікети на підтримку українських в'язнів у Росії / Фото: Ольга Мазурова

За її словами, цього разу одиночні пікети пройшли «досить спокійно, люди підходили, цікавилися, розпитували, фотографували».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова озвучувала різну кількість українських політв'язнів, які перебувають у російському ув'язненні: від 113 до 115, з яких понад 80 – кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.