МЗС закликає світ відреагувати на порушення прав вірян у Криму

Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство дати належну оцінку черговому порушенню прав вірян у Криму – йдеться про так зване «судове рішення» окупаційної влади, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України у Євпаторії та сплатити грошовий «штраф».

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС щодо релігійних переслідувань в окупованому Криму, оприлюднений на сайті відомства.

«Держава-агресор продовжує незаконне переслідування релігійних громад на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання, стало т.зв. «судове рішення» окупаційної влади, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України у місті Євпаторія та сплатити грошовий «штраф», - зазначається у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві назвали такі дії брутальним порушенням Російською Федерацією Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

«З обуренням сприймаючи ці антиукраїнські дії, вчергове привертаємо увагу світової громадськості до руйнівного характеру присутності РФ на українській території, свідомої деструктивної політики окупаційної влади, спрямованої на винищення в Криму всього українського та пригнічення свободи віросповідання тих, хто підіймає свій голос проти спроби анексії. Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку черговому цинічному порушенню прав вірян на тимчасово окупованій території України та засудити протиправні дії держави-агресора», - відзначили в МЗС.

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Як повідомлялося, російський суд в окупованому Криму у листопаді минулого року зобов'язав ПЦУ знести храм у Євпаторії. Згодом, на початку вересня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Криму.