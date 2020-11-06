На КПВВ "Каланчак" виправили не всі недоліки - представник омбудсмена

Представник Уповноваженого ВР Ірина Верігіна перевірила дотримання прав жителів АР Крим і Севастополя при перетині адміністративного кордону з окупованим півостровом.

Про це Верігіна написала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Здійснили повторний моніторинговий візит до КПВВ "Каланчак", що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Метою візиту був моніторинг дотримання прав дітей та їхніх найкращих інтересів під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим", - написала Верігіна.

За її словами, під час візиту встановлено, що територія КПВВ обладнана за всіма сучасними стандартами.

"Асфальтне покриття, тротуари мають пологі спуски та переходи, які повною мірою забезпечують безперешкодний доступ до будівель особам з інвалідністю та маленьким дітям. На вулиці та в приміщеннях є туалети, також наявні окремі туалети для осіб з інвалідністю", - вказала представниця омбудсмена.

Водночас, підкреслила вона, "з часу останнього візиту, недоліки, котрі зазначались у звіті, не були виправлені".

"Так, безпосередньо на території КПВВ не було створено кімнату матері та дитини. Також не були вжиті заходи для сертифікації води, якою користуються на КПВВ "Каланчак", - повідомила Верігіна.

Крім того, в ході моніторингу було виявлено, що прилегла до КПВВ "Каланчак" територія, а саме зона сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів, засмічена. "Сміття розкидане понад дорогою та поряд із будівлями, сміттєві баки переповненні", - зазначила представник Уповноваженого Верховної Ради.

Фото: Ірина Верігіна, ФБ