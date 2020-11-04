В окупованому Криму нарахували майже 13 тисяч випадків COVID-19

В окупованому Криму і Севастополі зафіксовано 285 нових випадків COVID-19 і чотири смерті за добу, від початку пандемії - 12 875 заражень коронавірусом.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«За останню добу в Криму зареєстровано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 202 - в АР Крим і 83 - в Севастополі», - йдеться у повідомленні.

За даними окупаційної влади, за минулу добу на території півострова зафіксовано також чотири нові смерті від COVID-19: одна - в Севастополі і три - в АРК.

Загалом з початку пандемії повідомляється про 12 875 випадків зараження коронавірусною інфекцією, в тому числі 10 157 - в АР Крим і 2 718 - в Севастополі. На півострові нарахували 234 смерті від цієї хвороби.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

У КПГ вважають, що так звана офіційна статистика захворюваності новою коронавірусною інфекцією на півострові занижена, оскільки не відображає дані про заражених у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.