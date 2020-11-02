В окупованому Криму нарахували ще 240 випадків COVID-19

У тимчасово окупованому Криму і Севастополі 240 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"За останню добу у Криму зареєстровано 240 нових випадків зараження (з них 161 - в АР Крим та 79 - у Севастополі)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється про одну нову смерть від COVID-19 у Криму.

Всього з початку пандемії окупаційною владою було зареєстровано 12373 випадки зараження коронавірусною інфекцією. З них 9816 - в АР Крим, 2557 - у Севастополі. Померли від COVID-19 на території півострова 222 людини.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності у Криму і Севастополі коронавірусом занижена, оскільки не відображає даних про заражених у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.