Окупанти винесли «вироки» ще шістьом кримчанам, які відмовилися служити в армії РФ

У жовтні в тимчасово окупованому Криму ще шість осіб отримали «вирок» за відмову служити в російській армії.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«Кримські «суди» в жовтні 2020 року винесли 6 вироків за ухилення від служби в збройних силах Російської Федерації (ст. 328 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

За даними організації, з шести вироків два були винесені в Центральному районному «суді» Сімферополя («судді» Сергій Деменок і Віктор Можелянський) і по одному в Ленінському районному «суді» Севастополя» («суддя» Анатолій Василенко), у Красногвардійському районному «суді» («суддя» Валентин Шукальський), у Сімферопольському районному «суді» («суддя» Олександр Сердюк) і в Євпаторійському міському «суді» («суддя» Анастасія Дудник).

Також у жовтні Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала 4 нові кримінальні справи щодо жителів півострова за ст. 328 КК РФ. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот тисяч рублів до позбавлення волі на строк до двох років.

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За даними КПГ, за весь період окупації українського півострова порушено і передано до суду 145 кримінальних справ проти кримчан, які хотіли уникнути призову в російську армію. Щодо 140 осіб вже винесено вирок, п'ять «справ» перебувають на стадії розгляду.

У КПГ нагадали, що мілітаризація цивільного населення в Криму є однією з основних загроз правам людини. Наразі в Криму, в порушення ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), триває осінній призов.