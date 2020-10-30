«Суд» у Криму продовжив арешт викраденому українському військовому Добринському

Українському військовослужбовцю Євгену Добринському, викраденому російськими спецслужбами біля адміністративного кордону з окупованим Кримом, продовжили арешт на два місяці.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

"Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд продовжив на два місяці арешт українському військовому Євгену Добринському, затриманому 30 травня поблизу адмінкордону анексованого Криму з Херсонською областю", - повідомляє Крим.Реалії.

За даними видання, яке посилається на адвоката Ісляма Веліляєва, в суді інтереси військовослужбовця Добринського представляв захисник за призначенням.

За словами Веліляєва, ще 27 серпня Добринському на засіданні щодо продовження запобіжного заходу поставили ще одну статтю Кримінального кодексу РФ - "контрабанда наркотиків".

"Ми не визнаємо даного факту. Вважаємо, що це (наркотики - ред.) було підкинуто, але слідство стверджує зворотне", прокоментував адвокат.

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Як повідомлялося, 30 травня 2020 року на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю зник український військовослужбовець, боєць 95-ї бригади Євген Добринський. Пошукові заходи не мали результату. Через кілька днів у ФСБ РФ заявили, що український військовий був затриманий, щодо нього було порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". 3 червня суд у тимчасово окупованому Криму взяв Добринського під арешт. Україна вимагала від Російської Федерації звільнити викраденого російськими спецслужбами українського військовослужбовця.