Україна закликає місію ОБСЄ відвідати Крим через ситуацію з COVID-19

Україна звернулася із закликом до СММ ОБСЄ відвідати Крим та перевірити інформацію про приховування окупаційною адміністрацією реальної ситуації з коронавірусом.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"26 жовтня Меджліс кримськотатарського народу звернувся до міжнародного співтовариства із закликом звернути увагу на жахливу епідеміологічну ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Наявні дані свідчать про те, що реальна кількість осіб, які інфіковані коронавірусом, набагато перевищує офіційні дані, надані російською окупаційною адміністрацією", - заявив він.

Цимбалюк нагадав російській стороні про її відповідальність як окупаційної держави оберігати населення окупованих територій.

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"Ми також приєднуємось до заклику Меджлісу до СММ ОБСЄ відвідати Крим з метою перевірки цієї інформації. Мандат Місії охоплює всю територію України, включаючи тимчасово окуповані райони", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Меджліс кримськотатарського народу 26 жовтня закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окупований РФ Крим у зв’язку з епідемією COVID-19.

У заяві зазначалося, що показник захворюваності на COVID-19 на території тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя давно перевищив рівень, який може бути забезпечений можливостями наявних медичних установ і персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, інфікованим коронавірусом у важкій формі, відмовляють у госпіталізації, прирікаючи на смерть.

При цьому російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості й міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності. Лікарям суворо наказано вказувати в документах причиною смерті одну із супутніх хвороб пацієнта, а не COVID-19. Окрім того, засекречено інформацію про ситуацію в місцях позбавлення волі та про стан здоров'я кримських політв'язнів.