В окупованому Криму за добу нарахували 299 випадків коронавірусу

В окупованому Криму за добу від коронавірусної інфекції померли семеро осіб.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська правозахисна група з посиланням на дані окупаційної "влади", передає Укрінформ.

«За минулу добу в Криму, за інформацією окупаційної влади, від нової коронавірусної інфекції померли семеро осіб (5 - АР Крим, 2 - Севастополь). Повідомляється про 299 нових випадків захворювання COVID-19. З них 74 у Севастополі та 225 - в АР Крим », - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку пандемії в окупованому Криму заявляють про 11 347 випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію, в тому числі 2338 - в Севастополі та 9009 в АР Крим. Померли 206 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна "влада" навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

"Так звана офіційна статистика захворюваності на нову коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19 ", - заявили в КПГ.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 44 910 565 випадків зараження коронавірусом, в тому числі 1 181 151 летальний, одужали 32 796 825 осіб.

Фото: ATR