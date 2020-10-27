В окупованому Криму за добу нарахували 208 випадків коронавірусу

В окупованому Криму та Севастополі за добу підтвердили 208 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"За минулу добу в Криму підтверджено 208 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 62 - у Севастополі та 146 - в АР Крим. Повідомляється про дві нові смерті від цієї хвороби за минулу добу", - інформує КПГ.

Загалом від початку пандемії в окупованому Криму заявляють про 10 632 випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію (2 099 - у Севастополі та 8 533 - в АР Крим) і 195 випадків смерті, викликаної цим захворюванням.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19. Так звана офіційна статистика захворюваності на нову коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про інфікованих у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.

В Україні на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 нових випадків зараження коронавірусом, загалом захворіла 355 601 особа.

Фото: ATR