В окупованому Криму зафіксували 212 нових випадків коронавірусу і п'ять смертей
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.
"За минулу добу у Криму підтверджено 212 нових випадків захворювання COVID-19. З них 51 в Севастополі і 161 - в АР Крим", - йдеться у повідомленні.
Всього з початку пандемії у Криму заявляють про 8 810 випадків захворювання новою коронавірусною інфекцією, з яких 1640 - у Севастополі і 7170 в Криму.
За даними окупаційної влади Криму, за останню добу зафіксовано п'ять смертей від COVID-19, у тому числі, три - в Севастополі і дві - в АР Крим.
За весь період на півострові від нової коронавірусної інфекції померло 178 осіб.
На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.
Так звана офіційна статистика захворюваності новою коронавірусною інфекцією на півострові є заниженою, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органах, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.