В окупованому Криму зафіксували 212 нових випадків коронавірусу і п'ять смертей

В окупованому Криму і Севастополі за останню добу підтверджено 212 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"За минулу добу у Криму підтверджено 212 нових випадків захворювання COVID-19. З них 51 в Севастополі і 161 - в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку пандемії у Криму заявляють про 8 810 випадків захворювання новою коронавірусною інфекцією, з яких 1640 - у Севастополі і 7170 в Криму.

За даними окупаційної влади Криму, за останню добу зафіксовано п'ять смертей від COVID-19, у тому числі, три - в Севастополі і дві - в АР Крим.

За весь період на півострові від нової коронавірусної інфекції померло 178 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності новою коронавірусною інфекцією на півострові є заниженою, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органах, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.