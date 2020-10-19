Мер Ялти помер від COVID-19 після російської вакцини, яку рекламував Медведчук – ЗМІ

Призначений після окупації Криму «мер» Ялти Іван Імгрунт помер від коронавірусної інфекції, причиною смерті призначенця Москви могла стати нова російська вакцина проти COVID-19.

За даними українських ЗМІ, Іван Імгрунт помер від коронавірусу через три тижні після того, як вакцинувався російською вакциною, повідомляє Укрінформ.

«Мер Ялти Іван Імгрунт помер від COVID-19 через три тижні після вакцинації новою російською вакциною, яку так хвалив Медведчук», - повідомляє видання "Моя сім'я".

Офіційні повідомлення про смерть «глави» російської адміністрації Ялти Івана Імгрунта з'явилися в російських ЗМІ.

Український письменник і журналіст Юрій Винничук, коментуючи у Фейсбуці смерть представника окупаційної влади від російської вакцини, написав, що Імгрунту «тепер дадуть орден героя за мужність».

Глава окупаційної адміністрації Ялти Іван Імгрунт народився в Казахстані в 1961 році. Навчався і працював у Росії. У 2019 році прибув до Криму як «помічник голови Ради міністрів Криму». У листопаді 2019 року його призначили так званим главою адміністрації Ялти.

30 вересня Імгрунта госпіталізували з пневмонією, 18 жовтня він помер в одній з клінік Санкт-Петербурга.