Розгляд «справи Джемілєва» перенесли через неявку свідків обвинувачення

«Суд» в окупованому Криму відмовив у клопотанні адвоката про привід свідків обвинувачення, які вже двічі не з'явилися на засідання у справі проти Мустафи Джемілєва.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила Кримська правозахисна група.

«Армянський міський «суд» 16 жовтня, відмовив у клопотанні захисту про застосування заходів процесуального впливу - приводу свідків обвинувачення у справі Мустафи Джемілєва, які повторно не з'явилися до суду за повісткою», - йдеться в повідомленні.

Згідно з поясненнями «судді» Венери Ісроїлової, причиною відмови стало те, що «суд» не отримав поштові повідомлення і не має можливості заявити привід.

«Водночас суд вирішив направити повторно запит до Прикордонного управління ФСБ з метою з'ясування місця перебування трьох свідків, які раніше проходили службу в російських прикордонних військах. Також суд запланував допит трьох свідків по відеоконференцзв'язку в листопаді», - повідомляє Кримська правозахисна група.

Наступне засідання у цій справі призначене на 12 листопада.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено обвинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, здійсненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».

Правозахисники вважають справу проти Джемілєва політично мотивованою.